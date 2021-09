Forsvarer: – Problematisk at politiet går ut med mistanken i Tina-saken

Tina Jørgensen (innfelt) ble funnet drept i 2000. Her leter dykkerere under bybrua i Stavanger etter mulige spor.

Forsvareren til mannen som er siktet for å ha drept Birgitte Tengs og mistenkt for drapet på Tina Jørgensen reagerer på politiets framtreden i saken.

– Jeg synes det er problematisk at politiet går ut med mistanken i Tina-saken. Det har jeg reagert på. Jeg har tatt det opp med politiet, sier advokat Stian Kristensen, forsvarer for mannen i 50-årene til NRK.

På en pressekonferanse i Stavanger fredag, gikk politiet ut med at de nå har samkjørt etterforskningene av drapet på Birgitte Tengs på Karmøy i 1995 og Tina Jørgensen i Stavanger i 2000.

Mannen i 50-årene er nå varetektsfengslet i fire uker av Sør-Rogaland tingrett. Forsvareren frykter mistanken i Tina Jørgensen-saken kan ha påvirket retten til å fengsle mannen.

– Egnet til å påvirke retten

– Det handler om at tingretten ikke kan ta med mistankegrunnlaget i vurderingen av fengslingsspørsmålet. Retten må forholde seg til siktelsen (i Tengs-saken, red.anm.). Det er en opplysning som er egnet til å påvirke retten, uten at jeg har noe grunnlag for å hevde at det har skjedd, sier forsvareren.

Videre opplyser han at hans klient har det tøft i varetekt.

– Han er klar over medieoppmerksomheten. Det er mye tanker og en sjokkopplevelse som sitter godt i, sier forsvareren til statskanalen.

Politiet sier til NRK lørdag at de ikke ønsker å kommentere saken.