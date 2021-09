Uro rundt kvinnedemonstrasjon i Kabul

NTB

Det kom lørdag til sammenstøt da Taliban-krigere konfronterte kvinner som demonstrerte for sine rettigheter ved presidentpalasset i Kabul.

Videoer fra lokale TV-stasjoner viste kaotiske tilstander, og minst en person ble skadd. Journalister viste bilder av en kvinne med blod i ansiktet.

Afghanske kvinner har i to dager demonstrert i Kabul for kvinners rettigheter og likhet, rettferd og demokrati. Lørdag demonstrerte de ved presidentpalasset med et banner med teksten «Vi er ikke kvinner fra 90-tallet».

Videoer som er postet i sosiale medier, viser et titall kvinner som ble konfrontert av væpnede Taliban-krigere, og hissige diskusjoner. Noen kvinner hostet, noe som kan tyde på at tåregass er brukt, mens andre hevder at de ble slått.

– Det virker som sivile og politiske protester ikke lenger er tillatt, skriver journalisten Zaki Daryabi på Twitter, sammen med video fra stedet.

Taliban sier de vil respektere kvinners rettigheter i henhold til islamsk sharialov, men mange er skeptiske til slike løfter fra en bevegelse som sto for hard undertrykking av kvinner sist den hadde makten på 90-tallet.