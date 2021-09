Nekter fortsatt straffskyld etter Snartemo-bildrapet

Mannen som er tiltalt for bildrapet på en 28 år gammel kvinne på Snartemo i Agder har siden han ble pågrepet, drøyt fire måneder etter hendelsen, nektet straffskyld. Tirsdag 7. september starter Agder lagmannsrett ankebehandlingen. Foto: Vidar Ruud / NTB

NTB

23-åringen som i Lister tingrett ble dømt for bildrap på Snartemo i juni for to år siden, må nå svare for seg i Agder lagmannsrett.

– Det er ingen endring i hvordan han stiller seg til skyldspørsmålet. Han nekter straffskyld, og ser fram til å få en ny vurdering av saken i full bredde, sier hans forsvarer, advokat Berit Therese Knudsen til Lister24.

Den tiltalte 23-åringen ble i desember 2020 blant annet dømt til fengsel i to år og seks måneder for bildrapet på en 28 år gammel kvinne på Snartemo i Agder. Vedkommende bestemte seg i januar for å anke dommen.

Tirsdag 7. september starter Agder lagmannsrett ankebehandlingen for hendelsen som skjedde i juni 2019. Retten har satt av 13 dager. Bevisføringen blir i grove trekk den samme som i tingretten. Det innebærer blant annet at rettens medlemmer skal på befaring på åstedet. I tillegg skal om lag 30 vitner forklare seg.

– Vi mener at dommen er feil. Som vi hevdet i tingretten mener vi fortsatt det bevismessig ikke er godt nok grunnlag for å domfelle min klient, uttalte hans forsvarer da det på nyåret ble kjent at 23-åringen anket dommen.

Mannen har siden han ble pågrepet, drøyt fire måneder etter hendelsen, nektet straffskyld. Selv har han sagt at han ikke husker noe mer fra ulykkesnatten enn at han hadde vært på fest i Åseral og at han våknet opp i sin egen seng morgenen etter.