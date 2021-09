Vedum vil ha rødgrønt grep for feiring av 1000 års kristendom

Trygve Slagsvold Vedum (Sp) mener at markeringen av 1000 års kristendom fortjener en like stor plass som grunnlovsjubileet i 2014. Foto: Gorm Kallestad / NTB

NTB

Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum vil ha en nasjonal markering av jubileet for kristningen av Norge i 2030. Det skal inn i rødgrønt regjeringsprogram.

– Det er en så helt definerende hendelse i vår nasjons historie og vår nasjons selvbilde, at en stormarkering må på plass, sier Sp-lederen til Vårt Land.

I 2030 er det tusen år siden Olav den hellige falt i slaget på Stiklestad. Vedum mener jubileet fortjener en like stor plass som grunnlovsjubileet i 2014.

– Som ved grunnlovsjubileet bør man bruke en slik markering til å lære, å diskutere og skape en større forståelse av vårt eget land og kristen historie, sier Vedum.

Derfor vil han også sørge for at dette blir et forpliktende punkt i en ny rødgrønn regjeringsplattform

– Det bør varsles i regjeringserklæringen som en kulturpolitisk målsetting, sier han.

Sp-lederen mener at om en skal forstå sin samtid, må man forstå sin historie og referansene til det kristne verdisynet.

– Kristendommens inntredelse fikk betydning for menneskesynet. Verdier for landet kom med dette skiftet, sier han.