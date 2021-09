469 nye koronasmittede registrert i Oslo siste døgn

NTB

Det er registrert 469 nye koronasmittede i Oslo siste døgn. Det er 37 flere enn dagen før og 74 flere enn samme dag for en uke siden.

Smittetallene er høyest i bydelen Nordre Aker. Der ligger smittetrykket på 1.034 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene, og det ble registrert 34 nye smittede i bydelen siste døgn.

Etter det følger bydelene Søndre Nordstrand (976) og Alna (940).

Bydelen Sagene har for tiden de laveste smittetallene. Der er smittetrykket på 510 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene, og det ble registrert 17 nye smittede i bydelen siste døgn.

Klart flest smittede de siste 14 dagene er det i aldersgruppa 10–19 år, der det er registrert 2.368 smittede. Dette utgjør nesten halvparten av dem som er registrert smittet i perioden. Så følger gruppa 20–29 år, med 836 smittede, mens det er 590 smittede i gruppa 0–9 år.

Totalt er 45.146 Oslo-borgere registrert smittet siden mars i fjor.