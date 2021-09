NTB

En personbil kjørte inn i en husvegg i Etne i Vestland fredag ettermiddag. En person er fløyet til sykehus i luftambulanse.

Politiet i Sørvest opplyser at det var to personer i bilen og at begge er fraktet til sykehus, den ene med luftambulanse.

Begge betegnes som lettere skadd, opplyser politiet.