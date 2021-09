Rettsmedisiner: Tengs og Jørgensen hadde samme type skader

17 år gamle Birgitte Tengs ble funnet her i Kopervik på Karmøy lørdag 6. mai 1995. Hun ble funnet voldtatt og drept. Arkivfoto: Aleksander Nordahl / NTB Les mer Lukk

Mannen som obduserte Birgitte Tengs i 1995, sier at hun hadde samme type skader som Tina Jørgensen. En 50 år gammel mann er nå mistenkt for å ha drept begge to.