Forsvarer: Tengs-siktet er samarbeidsvillig

Den 50 år gamle mannen som er siktet for å ha drept Birgitte Tengs (17), samarbeider og svarer på politiets spørsmål, ifølge forsvareren. Mannen er også mistenkt for å ha drept Tina Jørgensen (20) i 2000. Foto: Terje Pedersen / NTB

NTB

50-åringen som er siktet for drapet på Birgitte Tengs, viser samarbeidsvilje og svarer på politiets spørsmål, opplyser hans forsvarer.

– Han er samarbeidsvillig, har svart på spørsmålene som er blitt stilt, og han medvirker til opplysninger, sier mannens forsvarer, advokat Stian Kristensen, til NTB.

50-åringen ble pågrepet onsdag denne uken, siktet for å ha drept 17 år gamle Birgitte Tengs på Karmøy i 1995. Ifølge forsvareren har mannen det nå tøft.

– Surrealistisk

– Han opplever hele situasjonen som surrealistisk, det er vel ordet han bruker. Han synes dette er uforståelig, sier Kristensen.

Mannen, som tidligere er avhørt som vitne i saken, er blitt avhørt av politiet denne uka. Det er foreløpig ikke planlagt nye avhør.

– Generelt bruker politiet ofte tid på å sjekke opplysninger fra avhør for å ettergå det som er blitt fortalt. Enten gjennom vitneavhør eller tekniske undersøkelser, før man eventuelt tar nye runder avhengig av hva som kommer fram, sier Kristensen.

– En fair sjanse til å imøtegå anklagene

Han ønsker ikke å gi ytterligere kommentarer til saken per nå.

– I en sak av dette omfanget, med 25–26 års etterforskning, så sier det seg selv at vi må få tid til å sette oss inn i dette for å ha en fair sjanse til å imøtegå anklagene. Derfor kan jeg ikke si så mye mer om dette nå, sier Kristensen, som sier at han trolig vil kunne si mer om én uke eller to.

Mannen er også mistenkt for drapet på Tina Jørgensen i 2000.