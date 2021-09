Politiet: Kontroll på beboer i hus i brann i Gran

NTB

Et politihelikopter oppdaget tilfeldigvis brann i et bolighus ved Østre Falang i Gran fredag. Politiet har kontroll på personen som bor der.

Det var politihelikopteret som meldte om brannen klokken 16.03, opplyser Innlandet politidistrikt. Det var da åpne flammer fra taket. Røykdykkere gikk inn i huset for å søke etter to personer.

Innlandet politidistrikt opplyser at det viste seg at det kun var en kvinne og hennes tre katter som bodde der, og kvinnen er gjort rede for.

– Brannvesenet melder at de har kontroll på brannen, men på grunn av hulrom på loftet kommer det til tider åpne flammer, skriver Innlandet politidistrikt.

Det er ikke fare for spredning.

– Politihelikopteret fløy tilfeldigvis i området observerte at det brant i et hus. De varslet da de andre nødetatene, som jobber med å undersøke åstedet, sier operasjonsleder Atle Bernhoft von Obstfelder i Innlandet politidistrikt til NTB.

Saken oppdateres