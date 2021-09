Siktede avhørt som vitne tidligere i både Tengs-saken og Jørgensen-saken

NTB

Mannen i 50-årene som er siktet for drapet på Birgitte Tengs og mistenkt for drapet på Tina Jørgensen, har vært avhørt i begge sakene tidligere.

Politiinspektør Lars Ole Berge sier politiet har sett på mannen som en «kandidat» i Birgitte Tengs-saken.

– Han har vært avhørt som vitne i denne saken tidligere, sier Berge.

Han legger til at mannen er siktet på bakgrunn av resultater fra DNA-undersøkelser, som understøttes av andre opplysninger i saken.

Politiinspektør Unni Byberg Malmin legger til at mannen også har vært avhørt i forbindelse med Jørgensen-saken.

– Det har vært to selvstendige etterforskninger, men vi mener det likevel har vært naturlig å se etter mulige sammenhenger. Mannen som er siktet for drapet på Tengs, og mistenkt for drapet på Tina Jørgensen, har vært en kandidat for politiet i begge etterforskningene, sier hun.

Hun sier det er flere momenter som danner grunnlag for at mannen er mistenkt i Jørgensen-saken, blant annet at han befant seg i Stavanger da Jørgensen forsvant.