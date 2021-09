Faren til Birgitte Tengs' fetter: – Skalv så jeg ikke fikk opp nettsiden

Faren til fetteren til Birgitte Tengs er i sjokk over at en person er siktet i saken. Samtidig sier han at han har ventet på denne dagen.

Birgitte Tengs' fetter ble først dømt og senere frikjent for drapet, men ble dømt til å betale erstatning til foreldrene. Senest i februar i år klaget fetteren denne dommen inn for FNs høykommissær for menneskerettigheter etter at Høyesterett hadde avvist saken.

Faren til fetteren sier til TV 2 at nyheten om at en annen mann er siktet kom som et sjokk.

– Det var helt ekstremt å få den nyheten. Vi har ventet på det. Vi har faktisk hatt trua på at det skulle ende sånn som dette. Jeg skalv sånn at jeg ikke fikk opp nettsiden da jeg skulle lese meg opp, sier han.

– Det er rett og slett en skamplett

Faren sier han er i Spania hos sin sønn, og at han er lettet over fredagens nyhet. Han beskriver politiets tidligere etterforskning av saken som en skamplett.

– Det har vært en helt annen holdning i Stavanger-politiet de siste årene enn tidligere. Nå har de gått inn for å finne ut hvem som gjorde denne handlingen. Det som jeg opplevde gjennom 20–25 år av politiets arbeid, er en skamplett. Det er rett og slett en skamplett, sier han.

Tina Jørgensen mor: – Det er ganske opprivende

Den sammen mannen som er siktet for Tengs-drapet, er også mistenkt for drapet på Tina Jørgensen i 2000.

– Jeg fikk telefon fra politiet klokka ti over ni i morges, der de informerte om de nye opplysningene som nå har kommet fram. Når man får en slik beskjed, er det ganske opprivende, for å si det mildt. Plutselig står man 20 år tilbake i tid, sier Jørgensens mor, Torunn Austdal Rasmussen, til Jærbladet.

20 år gamle Tina Jørgensen fra Stavanger, ble funnet drept i en kum ved Bore kirke i Klepp kommune 26. oktober 2000.

– Jeg har fått så mange slag i ansiktet og hatt så mange nedturer i løpet av de siste 20 årene at jeg har vanskelig for å tro noe som helst. Men håpet for at denne gåten endelig skal bli løst, blir jo tent på nytt. Forhåpentligvis kommer sannheten fram en dag, sier Austdal Rasmussen.