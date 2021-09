En person siktet for drapet på Birgitte Tengs

Onsdag pågrep politiet på Haugalandet en mann i 50-årene. Han er siktet for drapet på Birgitte Tengs i 1995 og mistenkt for drapet på Tina Jørgensen i 2000.

Mannen i 50-årene ble pågrepet onsdag. Siktede er bosatt på Haugalandet.

– Han har ikke tidligere vært siktet i saken. Bakgrunnen for siktelsen er resultater fra tekniske undersøkelser, sammenholdt med øvrige opplysninger i saken, sier politiinspektør Lars Ole Berge.

Mannen ble avhørt onsdag og torsdag. I tillegg er det gjennomført flere vitneavhør.

Mannen har ikke erkjent drapet.

– Det jeg kan si er at han nekter straffskyld. Og så kan jeg si at han opplever det som en sjokkartet opplevelse å bli siktet og dratt inn i disse to sakene. Og at han har det vanskelig, sier forsvarer Stian Kristensen til NTB.

Fakta om Birgitte Tengs-saken * Birgitte Tengs (17) ble funnet drept nær hjemmet sitt på Karmøy 6. mai 1995. * To år senere ble Tengs' da 19 år gamle fetter dømt for drapet på sin kusine. * Fetteren anket og ble året etter frikjent i lagmannsretten, men han ble samtidig dømt til å betale Tengs' foreldre oppreisning i en sivil sak, der det gjelder andre beviskrav. Erstatningskravet er senere ettergitt, men dommen står ved lag. Drapet er fortsatt uoppklart. * Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg dømte i 2003 den norske staten til å betale erstatning til fetteren fordi erstatningsdommen gikk for langt i å forutsette at fetteren var skyldig. * I 2015 ble det skapt ny interesse for saken både gjennom en bokutgivelse og gjennom VGs podkast «Uløst». * Birgitte Tengs-saken ble i januar 2016 den første saken som ble tatt opp av den nye cold case-enheten i Kripos. * Politiet pågrep onsdag 1. september 2021 en mann i 50-årene på Haugalandet siktet for drapet.

Fetteren dømt

17 år gamle Birgitte Tengs ble funnet drept 6. mai 1995 på Karmøy. To år senere ble Tengs' da 19 år gamle fetter dømt for drapet på sin kusine. Han ble frikjent i lagmannsretten, men ble samtidig dømt til å betale oppreisning til foreldrene i en sivil sak. Han tok siden saken til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen, som i 2003 dømte den norske staten til å betale erstatning til fetteren.

Den siktede mannen er også mistenkt for drapet på 20 år gamle Tina Jørgensen fra Stavanger, som ble funnet drept i en kum ved Bore kirke i Klepp kommune 26. oktober 2000. Her ble hennes tidligere kjæreste først siktet for drapet, men denne siktelsen ble frafalt. I 2015 ble fire menn siktet for drapet, men siktelsen ble frafalt.

Begge drapene har vært gjenstand for stor oppmerksomhet i norsk offentlighet, særlig etter at Kripos opprettet en såkalt cold case-enhet og tok opp sakene på nytt.

– Naturlig å se etter eventuelle sammenhenger

Tina Jørgensen ble funnet drept i en kum ved Bore kirke i Klepp kommune i oktober 2000. Les mer Lukk

– Det har vært to uavhengige etterforskninger av drapene på Birgitte Tengs og Tina Jørgensen. Det har likevel vært naturlig for politiet å se etter eventuelle sammenhenger, sier politiinspektør Unni Byberg Malmin.

– Mannen som er siktet for drapet på Birgitte Tengs, var i Stavanger i tidsrommet da Tina Jørgensen forsvant. Dette sammenholdt med andre opplysninger i saken, gjør at han har fått status som mistenkt. Han er avhørt i saken og erkjenner ikke straffskyld, sier Malmin.

Mannen fremstilles i Sør-Rogaland tingrett i Sandnes fredag klokka 14. Politiet vil be om fengsling i fire uker med alle restriksjoner. Advokat Stian Kristensen er oppnevnt som hans forsvarer.

Sørvest politidistrikt vil holde en pressekonferanse på politihuset i Stavanger fredag klokka 12.

– Veldig positivt at det har skjedd et gjennombrudd

Familien til Tina Jørgensen er tilfreds med utviklingen i saken.

– Det er veldig positivt at det nå har skjedd et gjennombrudd i Birgitte Tengs-saken, at en person er siktet og fremstilles for varetektsfengsling. Og at politiet også finner grunnlag for å mistenke ham i Tina Jørgensen-saken, sier bistandsadvokat Kjersti Jæger, som representerer familien.

Hun påpeker at mannen foreløpig bare er mistenkt i Jørgensen-saken.

– Vi må avvente og se hva som skjer, om grunnlaget er sterkt nok til å sikte ham. Familien håper jo på en oppklaring, som de har gjort i 20 år. En må rett og slett smøre seg med enda