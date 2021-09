Helseministeren oppklarer: Ja, det er lov med «one night stands»

NTB

Helseminister Bent Høie (H) får stadig spørsmål om når det blir «lov» med one night stands igjen. Nå oppklarer han hva regjeringen egentlig mener.

– Det er ingen forbud, og det har det heldigvis heller aldri vært under pandemien, slår Høie fast overfor NTB.

Helsedirektør Bjørn Guldvog stemmer i:

– Det er absolutt lov å ha one night stands. Det har vært lov gjennom hele pandemien. Men det er jo ikke tilrådelig å ha veldig mange kontakter og skifte kontakter løpende, sier han.

– En morsom kommentar

Under torsdagens coronapressekonferanse fikk både helseministeren og statsministeren flere spørsmål om når det blir «lov» med «one night stands» igjen, eller tilfeldig sex, og de ga ikke noe klart svar.

Bakgrunnen er at Høie i et intervju med NRK i august sa at folk fra slutten av september ville kunne «danse og gå på one night stands igjen», en gjenåpning som foreløpig er utsatt.

Høie understreker at han egentlig bare ville finne en folkelig måte å snakke om enmetersregelen på, siden det er vanskelig med one night stands hvis du skal ha én meters avstand.

– Som dere husker så hadde vi råd om å unngå å ha one night stands, og hvis man skulle ha det, så burde en ha det med den ene man hadde tenkt å holde seg med resten av pandemien. Så dette er en morsom kommentar til en journalist, som oppfølging av den forrige morsomme kommentaren, sier Høie.

– Så folk kan ha, for eksempel, et par one night stands på en måned?

– Vi har ingen offisielle råd om det. Det får folk vurdere selv.

Guldvog: – Ligger i definisjonen

Helsedirektør Bjørn Guldvog vil heller ikke sette noen grense for mengden tilfeldig sex.

– Det ligger i definisjonen av one night stands at hvis du har det hyppigere enn én gang i året, så vil du øke antallet kontakter du har, sier han.

Hovedpoenget er uansett å begrense antall nærkontakter:

– Jeg vil ikke knytte det til one night stands, men det å ha nær kontakt med enkeltmennesker – det er det som øker risikoen. Det er ikke det om du har sex med dem eller ikke.

Guldvog sier at smittevernmessig kan det være like farlig å ha nær kontakt uten sex, som å ha sex.

Greit med klemming i hjemmet

Og til folk som kanskje begrenser flørten til litt klining eller bare klemming, er det følgende råd som gjelder:

– I det offentlige rom skal du holde en meters avstand fordi man vet ikke hvem andre som er vaksinert, sier Høie.

– Men det er lov med klemming hvis du er fullvaksinert?

– Nei, ikke i det offentlige rom. Hjemme, der du vet hvem de andre er, så kan du klemme. Fordi da har du mulighet til å ha oversikt over hvem som er i risikogruppen.

Til slutt kan vi ta med en liten moralpreken fra statsministeren under torsdagens coronapressekonferanse:

– Jeg tar gjerne rollen som moralens vokter. Jeg synes at gode, langvarige forhold er bedre enn one night stands, sa Solberg.