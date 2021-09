NTB

Dette er blant de ventede hendelsene i dag, fredag 3. september.

Biden besøker orkanrammede områder

USAs president Joe Biden drar til New Orleans for å se på skadene som orkanen Ida gjorde tidligere i uka. Samtidig forbereder landet seg på en ny tropisk storm, Larry, som er i anmarsj over Atlanterhavet og er ventet å bli oppgradert til orkan i morgen.

Eiendomsprisene blir presentert

Trass i at økonomene spådde prisvekst, falt boligprisene med 1,1 prosent i juli. Klokka 11 i dag får vi svaret på hvordan det gikk i august når Eiendom Norge legger fram sin statistikk.

Valgdebatt i moské



Temaene er blant annet sosial ulikhet, rasisme og handlingsplanen mot muslimfiendtlige holdninger når politikere samles til debatt i ICC-moskeen i Oslo. Deltakerne er Jon Helgheim (Frp), Kamzy Gunaratnam (Ap), Mathilde Tybring-Gjedde (H), Marian Hussain (SV), Guri Melby (V), Espen Andreas Hasle (KrF), Sofia Rana (Rødt), Lan Marie Berg (MDG), Jan Bøhler (Sp) og Geir Lippestad (Sentrum).

Klimamarkering ved Stortinget

Besteforeldrenes Klimaaksjon, Kirkens Nødhjelp, Changemaker og KFUK- KFUM Global går sammen i en markering for klimaet foran Stortinget klokka 11 i dag.

Søreide til Washington



Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) møter den amerikanske utenriksministeren Antony Blinken og Samantha Power, leder for USAs statlige nødhjelpsorganisasjon USAID. Møtene finner sted i Washington D.C.

Landslaget drar til Latvia

De norske fotballgutta setter seg i formiddag på flyet til Riga, der laget skal spille VM-kvalifisering mot Latvia i morgen. Etter trening på Daugava stadion i kveld blir det pressekonferanse med landslagssjef Ståle Solbakken og en av spillerne.