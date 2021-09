Vedum tapte terningkast-kampen i statsministerdebatt

NTB

VG gir terningkast seks til Erna Solberg (H) og Jonas Gahr Støre (Ap) i statsministerdebatten. Dagbladet gir begge femmere. Trygve Slagsvold Vedum (Sp) får to firere.

– Terningkast seks til programledelse og spørsmålsstillerne, skriver Dagbladets kommentatorer.

Debatten på NRK ble ledet av Fredrik Solvang og Ingunn Solheim.

– Etter kaosdebatten til TV 2 tirsdag, var NRKs statsministerduell og folkemøte som beroligende medisin. Men ikke for debattantene. Spørsmålsstillerne fra salen kom med gode, tøffe spørsmål som satte politikerne på prøve. Veldig gøy å se, lyder vurderingen av debatten, som ble sendt fra Studentersamfundet i Trondheim.

– Solbergs beste debatt

Dagbladets Geir Ramnefjell, Marie Simonsen og Martine Aurdal skriver at Solberg gjorde sin beste debatt så langt i valgkampen.

– Alle snakker om at Støre er bedre i de lange formatene, men en skal ikke se bort fra at det er et format som tjener den detaljorienterte statsministeren vel så godt, skriver de.

– En god debatt fra Støre, som viser Aps politiske bredde og Støres allsidighet som politiker, lyder dommen over Ap-lederen.

Og selv om terningen havner på fire, mener Dagbladets trio at Vedum gjorde en god figur.

– Bedre på detaljer, og han har bevisst roet ned angrepene på Ap. Virker mer fokusert enn så langt i debattene i valgkampen, skriver de.

– Mester i å ikke svare

I VG er det Hanne Skartveit, Astrid Meland og Tone Sofie Aglen som har vurdert statsministerkandidatenes innsats – og NRKs folkemøte som helhet får terningkast fem.

VG mener Vedum er «en mester i å ikke svare på det han blir spurt om, på en sjarmerende måte».

– Vedum er en solid Sp-leder, som evner å komme gjennom med sitt partis politikk. Men han mangler tyngden og erfaringer de to andre har, skriver VGs trio.

– Støre er et hakk mer på nett med folk enn Solberg. Fremstår som han brenner etter å forklare hvordan ting henger sammen, men unngår å være belærende, er vurderingen av Ap-lederen.

Erna Solberg vurderes som «bunnsolid».

– Mangler den retoriske snerten Jonas har og Trygves sjarm og gode humør, men hennes styrke er erfaring, kunnskap og elefanthukommelse, lyder VGs vurdering.

Adressa mener Støre vant

Politisk redaktør Siv Sandvik i Adresseavisen skriver at det er vanskelig å utrope en vinner, men konkluderer med at Jonas Gahr Støre kom best ut.

– Han vant muligens også en del lilla-velgere, altså de som vandrer mellom Arbeiderpartiet og Høyre, i sitt sterke forsvar av EØS-avtalen, skriver Sandvik.

– Folkemøtes format sørget for at duellen var fri for spekulasjoner om hvem som skal samarbeide med hvem etter valget. Sakene sto i fokus, og her har Erna Solberg som alltid stålkontroll, skriver den politiske redaktøren videre.

Hun mener Vedum kom sent, men godt med i debatten.

– Han fikk debatten raskt over på Senterpartiets hjertesaker. Han var blid og offensiv. Men i EØS-duellen mot Støre slet han med å forklare hvordan EU skal gå med på å reforhandle en avtale uten at Norge sier den opp først, lyder vurderingen.

– Fri for kakling

Bransjenettstedet Kampanjes valgkampjury kåret Erna Solberg til vinneren og gir henne terningkast fem. Juryen ledes av journalist og kommentator Terje Svabø.

– En valgsending med mening og befriende fri for kakling. Her var det mange gode spørsmål og grovt sett gode svar fra både Erna og Jonas og etter hvert også fra Trygve, sier Svabø.

Både Vedum og Støre tildeles terningkast fire.