Helsemyndighetene vil fjerne grensetesting ved svippturer til utlandet

NTB

Folk som har hatt et kortvarig opphold uten overnatting i utlandet, bør slippe test ved innreise til Norge, anbefaler helsemyndighetene.

– Test ved ankomst etter kortvarig opphold (under 1 døgn) i karantenepliktig område har vi tidligere påpekt at har liten verdi for å påvise smitte. Unntak fra testkrav for reisende med opphold under ett døgn kan innføres allerede nå, selv om dette kan være utfordrende å gjennomføre i praksis, skriver Folkehelseinstituttet i sin vurdering.

Følger regjeringen de to etatenes anbefaling, kan for eksempel nordmenn som drar på dagstur til Sverige for å handle, slippe å teste seg når de kommer tilbake til Norge.

Både Helsedirektoratet og FHI anbefalte også dette ved det siste store innreiseoppdraget, i tillegg til å fjerne grensetesting for alle reisende som har vært i grønne land de siste 10 dagene før ankomst, men disse endringene har regjeringen til nå ikke iverksatt.

I det faglige grunnlaget de leverte til regjeringen onsdag, ramser Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet opp fordeler og ulemper ved å opprettholde et generelt testkrav på grensen.

Der peker de på at et argument mot å fjerne testkravet for dagsreiser utenlands er at andelen positive tester på grensen er økende – fra 0,27 prosent i uke 31 til 0,68 prosent i uke 33. Et argument for er at mange kommuner nå er under press, og at når flere kommer til å reise på sikt, må man målrette tilgjengelig testkapasitet mot reisende der risikoen er størst.