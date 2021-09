Regjeringen venter med gjenåpningen – skroter trinn 4

Statsminister Erna Solberg (H) under torsdagens pressekonferanse. Foto: Ali Zare / NTB

Regjeringen utsetter videre gjenåpning fram til andelen fullvaksinerte er vesentlig høyere enn i dag. Da vil man imidlertid gå rett til normaltilstand.

– Selv om vi nå blir stående på trinn 3, er vi på vei til en normal hverdag med økt beredskap. Når vi kommer dit, og vi har fått bedre kontroll over situasjonen i skolene, er vurderingen at vi kan gå rett dit. Oversatt: det blir ikke noe trinn 4, sier statsminister Erna Solberg (H) på en pressekonferanse torsdag.

Dermed utsettes videre gjenåpning nok en gang, men gjenåpningen utvides til gjengjeld når den kommer.

– Ytterligere åpning nå gir risiko for mer smitte. Den risikoen vil vi ikke ta når det er så kort tid igjen til alle voksne har fått mulighet til å beskytte seg med vaksiner. Derfor blir vi stående på trinn 3 i gjenåpningsplanen til flere blir fullvaksinert, og vi kan gå over til en normal hverdag med økt beredskap, sier Solberg.

71,9 prosent av befolkningen fullvaksinert

I sin anbefaling til regjeringen, som Helsedirektoratet leverte onsdag denne uken, står det at gjennomføring av trinn fire på nåværende tidspunkt trolig vil medføre økt smittespredning.

Helsedirektoratet skriver at den overordnede målsettingen nå er å begrense smittespredningen og holde sykdomsbyrden lav inntil 90 prosent av befolkningen som er 18 år og eldre, er vaksinert med to doser.

– Det er en ambisjon at dette er gjennomført innen fire til seks uker, skriver de.

Onsdag var 71,9 prosent av befolkningen over 18 år fullvaksinert.

Trinn 4, som nå altså fjernes fra planene, innebar blant annet at anbefalingen om et maksimalt antall gjester i hjemmet skulle oppheves, og at innslippsstoppen ved midnatt og krav om bordservering på skjenkesteder skulle fjernes.

– Hvis alle hører på meg, når vi målet i slutten av neste uke

Statsministeren understrekte at hvis alle vaksinerer seg fortest mulig, kan man nå målet om 90 prosent fullvaksinerte svært raskt.

– Hvis alle nå hører på meg og går og vaksinerer seg til det beste for seg selv og andre, så når vi egentlig det målet i slutten av neste uke, sa Solberg til et lattermildt pressekorps på pressekonferansen.

Hun understreker at det er nok vaksiner til alle, og at kommunene nå har fått flere vaksiner enn de klarer å sette.

– Der det ikke er kapasitet, snakker vi kanskje uka etterpå, men det er nok vaksiner, sier statsministeren.