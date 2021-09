Stort oppsving for byhotellene i sommer

NTB

Om lag halvparten av hotellrommene i norske storbyer var leid ut hver natt i sommer. Det er en markert bedring fra året før, men fortsatt langt fra normalen.

Belegget på storbyhotellene i sommer var 53 prosent, noe som er 12 prosentpoeng høyere enn sommeren 2020, skriver Dagens Næringsliv.

Tallene kommer fra hotellanalyseselskapet Benchmarking Alliance. Bedringen er mer markert i noen byer enn i andre. Blant annet økte belegget på hotellene i Oslo med 13,8 prosentpoeng og i Stavanger med 14,8 prosentpoeng. Aller best er tallene fra Gardermoen, der det var knappe 17,4 prosent belegg i fjor i sommer mot 49,1 prosent i år.

Tallene er imidlertid langt fra normalen. Nesten alle storbyene hadde belegg på mellom 70 og 85 prosent i 2019. Byen som er nærmest normalen, er Stavanger, som hadde 63,4 prosents belegg.

– Tallene for sommeren er gledelige. Vi ser nå slutten på pandemien, men så er det helt riktig at vi ikke er i nærheten av 2019. Og det skumle nå som vi går inn i den viktige høstsesongen, der mange av byhotellene er avhengige av kurs og konferanser, er at vi jo hadde ventet at enmetersregelen hadde forsvunnet 1. august, sier direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv.