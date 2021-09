NTB

Dette er blant de ventede hendelsene i dag, torsdag 2. september.

Statsministeren holder koronapressekonferanse

Statsminister Erna Solberg (H) har kalt inn til pressekonferanse om koronasituasjonen. Pressekonferansen vil særlige dreie seg om gjenåpningen og smitte blant barn og unge. Helsedirektør Bjørn Guldvog og FHI-direktør Camilla Stoltenberg vil også være til stede.

Riksrett i Danmark

Danmarks tidligere innvandringsminister Inger Støjberg stilles for riksrett. Bakgrunnen for saken er Støjbergs ulovlige instruks i 2016 om at par som søkte asyl i Danmark, skulle skilles hvis den ene parten var mindreårig. En granskningskommisjon kom fram til at Støjberg måtte ha visst at instruksen var ulovlig. Rettssaken er berammet over 36 rettsdager.

Folkemøte med statsministerkandidatene

De tre statsministerkandidatene Erna Solberg (H), Jonas Gahr Støre (Ap) og Trygve Slagsvold Vedum (Sp) møtes til debatt i regi av NRK. Folkemøtet går av stabelen på Samfundet i Trondheim, og programledere er Fredrik Solvang og Ingunn Solheim.

Tidligere Trump-medarbeider for retten

Lederen for USAs ekspresident Donald Trumps innsettelseskomité skal for retten i New York, tiltalt for sammensvergelse med mål om å påvirke utenrikspolitikken i Emiratenes favør. Investoren Thomas Barrack omtales som en nær venn av Trump og en av hans viktigste pengeinnsamlere i valgkampen i 2016.