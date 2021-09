FHI har gitt regjeringen vaksineråd om 12-15-åringer

NTB

Folkehelseinstituttet har levert fra seg sine anbefalinger til regjeringen om hvorvidt også aldersgruppen 12 til 15 år skal vaksineres.

– Der vil det komme en beslutning fra regjeringen ganske raskt, sier direktør Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet til NTB.

Regjeringen har innkalt til pressekonferanse torsdag. Om det kunngjøres en beslutning om vaksinering av 12-15-åringene, er uvisst.

Men i innkallingen ble det kunngjort at pressekonferansen særlig vil dreie seg om gjenåpningen og smitte blant barn og unge.

Har utarbeidet råd

Stoltenberg bekrefter at FHI har levert fra seg sine anbefalinger.

– Vi har utarbeidet et råd, og de vurderer det. Det går raskt fra vi leverer rådet til de fatter en beslutning, sier hun.

FHI har i sin vurdering sett på risikoen for barn og unge hvis de får coronasykdom. Det gjelder særlig risikoen for å bli alvorlig syk og få følgetilstanden Misc (Multisystem Inflammatory Syndrom in children).

Misc er en betennelsestilstand som kan ramme flere organer, og noen barn og unge har blitt så alvorlig syke at de har blitt innlagt på sykehus.

– Så har vi veid dette opp mot nytten av vaksinen for det enkelte barnet og risikoen for vaksinen. I hvert fall den kjente risikoen, men også muligheten for ukjente bivirkninger, sier Stoltenberg.

Vektlegger nytten for det enkelte barn

En kjent, men sjelden bivirkning, som FHI har sett på i sin vurdering, er hjertebetennelse og hjerteposebetennelse.

– Vi har også sett på mulighet for å oppnå immunitet i befolkningen, men det viktigste har vært å vurdere nytten og ulempene for det enkelte barn, sier hun.

Folkehelseinstituttet skrev i en ny rapport onsdag at koronaviruset generelt lite farlig for barn og ungdom, og det er få av dem som blir svært syke og blir lagt inn på sykehus. Det ser heller ikke ut til at senfølger av gjennomgått covid-19 er vanlig hos barn og unge.