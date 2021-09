Mann dømt for Facebook-trusler: – Like alvorlig som å rope på torget

– Det du sier, det du skriver i et brev, det du roper ut på et torg eller det du skriver i sosiale medium, det blir vurdert likt, sier Johan Martin Welhaven, påtalesjef i Innlandet politidistrikt. Foto: AP / Richard Drew / NTB scanpix Les mer Lukk

NTB

Politiet minner om at trusler på nett tas like alvorlig som trusler ansikt til ansikt etter at en mann ble idømt 9.600 kroner i bot for trusler på Facebook.