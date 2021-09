Massetesting på alle ungdomsskoler og videregående skoler i Oslo fra mandag

NTB

20.000 elever i videregående og 20.000 elever på ungdomstrinnet skal nå teste seg fast to ganger i uken, mandag og torsdag, i Oslo.

– Massetesting er viktig for at våre elever og ansatte skal ha en forutsigbar og trygg skolehverdag. Vi ønsker at elevene våre skal kunne være mest mulig på skolen, i en mest mulig normal hverdag. Massetesting er viktig for å få til det, sier Marte Gerhardsen, utdanningsdirektør i Oslo.

Oslo fremholder at smitten er klart størst blant uvaksinerte og spesielt blant barn og unge i Oslo.

– Massetesting er et verktøy for en normal skolehverdag. Vi håper at det i tillegg vil gi oss bedre kontroll over smitten i skolene, sier Elisabeth Vennevold, leder for TISK-strategien i Oslo kommune.

Kommunen er også i gang med å planlegge massetesting på barnetrinnet.

Skolene får mellom to og fire ukers forsyninger av selvtester av gangen. Utsendingen av selvtester begynner onsdag 1. september. Hver elev skal få åtte tester av gangen, som altså er fire ukers forbruk.

Testen er frivillig, men kommunen oppfordrer elever til å ta den.