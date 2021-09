Høie: Satser ikke på flokkimmunitet blant barn

NTB

Helseminister Bent Høie (H) er klar på at regjeringen ikke ønsker at barn skal smittes i det tempoet som skjer nå.

Regjeringen har fått kritikk fra enkelte fagpersoner for å ikke innrømme at det som skjer nå, er at det satses på flokkimmunitet blant barn. På spørsmål fra VG avviser Høie kontant at det er dette som skjer.

– Nei, vi satser ikke på flokkimmunitet blant barn. Vi ønsker ikke at barn skal smittes i det tempoet som er nå, så vi forventer at tiltakene som nå gjennomføres i kommunene, skal bidra til å redusere smitten blant barn og unge, sier Høie.

Han sier videre at helsemyndighetene ikke opererer med noe tall på hvor mye smitte man kan tåle blant unge.

– Vi opererer ikke med tall på dette, men det som er viktig, er at kommunene som opplever smitte, klarer å begrense smittespredningen og bruker tiltak. En rekke kommuner med utbrudd har innført tiltak de siste dagene – både i skolen, men også utover skolen, sier helseministeren.