September kan gi varmerekord i sør

NTB

August ble en tørr måned i store deler av landet. Starten av september vil ikke by på de store endringene. Det blir fortsatt tørt og varmt i sør og vått i nord.

– Starten av september blir stort sett det samme som august, med nedbør i de samme stedene, sier vakthavende meteorolog Eldbjørg Moxnes i Meteorologisk institutt til NTB.

For landet sett under ett kom det 35 prosent mindre nedbør enn normalt i august. Unntaket var Trøndelag og Møre og Romsdal hvor det ble målt 50 til 100 prosent mer nedbør enn normalt.

Selv om august nå har blitt til september, vil ikke starten på den nye måneden by på de store overraskelsene værmessig.

– Inn mot helgen skjer det egentlig ikke så mye. Det er mye av det samme som det har vært de siste dagene. Vi har fortsatt et lavtrykk som ligger delvis over Sør-Norge, og et lavtrykk i nord. Det er et skille omtrent ved Stad og Dovre, sier Moxnes.

Sjekk været der du bor

Opp mot 25 grader

Dermed ligger det an til flere tørre dager i Vestland, østafjells og på Sørlandet, og den varmeste dagen fram mot helgen ser ut til å bli torsdag.

– Det kan det bli opp mot 25 grader i Telemark og langs agderkysten, og da nærmer man seg septemberrekorder, sier statsmeteorologen.

– Så blir det nok litt kaldere fredag, men det vil fortsatt være tørt i de områdene inn mot helgen.

I Møre og Romsdal, Trøndelag og videre nordover ser det derimot ut til å bli nedbør. Ifølge Moxnes er det Trøndelag og Helgeland som får mest nedbør her de kommende dagene.

Fare for snø

Det blir fortsatt tørt i sør og vått i nord i starten av september. Dermed kan det blir fine fjellturer. Foto: Paul Kleiven / NTB Les mer Lukk

I nord er stikkordet de kommende dagene bygevær. Ifølge meteorologen vil det bli opphold innimellom, men det blir en god del byger og gradvis synkende temperaturer.

På Twitter skriver meteorologene at det fra fredag ventes snøbyger over 200–500 meter over havet i Nord-Troms og Kyst- og fjordstrøkene i Vest-Finnmark.

– Det er også fare for nattefrost. Dette kan gi vanskelige kjøreforhold, står det i meldingen.

Mot helgen ser høytrykket ut til å vinne kampen mot lavtrykket også i nord. Høytrykket som har ligget over Sør-Norge drar seg i helgen litt innover Nord-Norge, noe som betyr at det kan bli stort sett opphold over hele landet søndag.

– Gjennom helgen blir det gradvis bedre, men det er nok litt forbigående. Det ser ut som nedbøren er tilbake allerede neste uke, sier meteorologen.

Sommeren er over

Hvordan været blir etter helgen er usikkert, men de siste prognosene tyder på at det vil bli lite nedbør i sør. Det ser også ut til at det kalde været er forbigående, og at det bli opp mot 20 grader flere steder utover uken.

Men Moxnes presiserer at prognosene er usikre.

Men at været er ganske ulikt i nord og sør er udiskutabelt: Enkelte steder i Sør-Norge er skogbrannfaren på gult nivå, mens det i nord er fare for snø.

– Det er jo et langstrakt land, så det er jo store forskjeller. Det er ikke uvanlig, og det skyldes størrelsen på landet. Det er sjelden at lavrykkene og høytrykkene dekker hele landet, sier meteorologen.

Til sist kan det nevnes at sommeren på Svalbard ser ut til å være over for i år. Her kan det komme både sludd og snø de neste dagene.