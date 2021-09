Naturvernforbundet anmelder Grieg Seafood etter klorutslipp

NTB

Klorutslippet på Simanes i Kåfjorden i Finnmark 10. august har nå blitt anmeldt av Naturvernforbundet. 96.000 laks døde etter uhellet.

Naturvernforbundet mener at allmennpreventive hensyn taler sterkt for at miljøkriminalitet etterforskes og straffes, skriver Altaposten.

Det var 15.000 liter klor som lekket ut i Kåfjorden 10. august. 96.000 laks i fire ventemerder døde som følge av hendelsen. En miljøundersøkelse fra Akvaplan-niva i ettertid viser imidlertid at utslippet kun gjorde skade på en liten del av Kåfjorden i forbigående omfang.

– Når så store mengder renner ut, er det åpenbart at utslippsbarrierer er totalt fraværende hos Grieg Seafood, sier generalsekretær Maren Esmark.

– Det første vi gjorde da vi oppdaget utslippet var å varsle politiet. Politiet har vært med oss hele veien, gjort sine undersøkelser, og den prosessen går videre. Den saken er i de beste hender, sier public relations manager Roger Pedersen i Grieg Seafood til NTB.