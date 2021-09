200.000 kvinner i Norge har ikke tatt livmorhalsprøve på ti år eller mer

NTB

I forkant av årets #sjekkdeg-kampanje viser tall fra Kreftregisteret at over 200.000 kvinner i Norge ikke har tatt livmorhalsprøve på ti år eller mer.

– Det er svært sjelden vi kan forebygge kreft så målrettet som ved livmorhalskreft. Tar du HPV-vaksine og følger Livmorhalsprogrammet hele veien fra du er 25 til 69, kan du i praksis unngå å bli alvorlig syk av livmorhalskreft, sier generalsekretær i Kreftforeningen Ingrid Stenstadvold Ross.

Livmorhalsprogrammet sender kvinner mellom 25 og 69 år påminnelse når det er på tide å bestille time for å ta prøven, og forutsetter at man sjekker seg for å følge programmet. Årets #sjekkdeg-kampanje starter 1. september og har som mål å øke deltakelsen i Livmorhalsprogrammet.

Før pandemien lå deltakelsen i Livmorhalsprogrammet på over 70 prosent og var økende. Under pandemien har deltakelsen imidlertid falt til under 70 prosent, og nedgangen er tydeligst blant kvinner over 40 år.

Ifølge Kreftregisteret er det omtrent 400.000 norske kvinner som ikke følger programmet som anbefalt.

– Dette er en kreftform som utvikles langsomt. Går du til legen hver gang du får påminnelse fra Kreftregisteret, vil sykdommen oppdages så tidlig at du har gode prognoser. Derfor er det sterkt urovekkende at så mange kvinner sjelden eller aldri tar livmorhalsprøve, sier Ross.