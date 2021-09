677 nye coronasmittede i Oslo siste døgn – det høyeste så langt

NTB

Det er registrert 677 nye coronasmittede i Oslo siste døgn. Dette er det høyeste tallet på ett døgn så langt under pandemien.

Tallet for tirsdagen er 305 høyere enn det var for mandagen.

Snittet for den siste uka er 341 smittende per døgn, mens snittet for de siste to ukene ligger på 239.

Smittetallene er høyest i bydelen Nordre Aker. Der ligger smittetrykket på 876 per 100.000 innbyggere de siste to ukene, og det ble det registrert 63 nye smittede i bydelen siste døgn.

Etter det følger bydelene Alna (791) og Søndre Nordstrand (756).

Bydelen Vestre Aker har for tiden de laveste smittetallene. Der er smittetrykket på 417 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene, og det ble registrert 41 nye smittede i bydelen siste døgn.

Totalt er 43.675 Oslo-borgere registrert smittet siden mars i fjor.

Klart flest smittede de siste 14 dagene er det i aldersgruppa 10-19 år, der det er registrert 1.780 smittede. Så følger gruppa 20-29 år, med 741.