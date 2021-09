Solberg: Bensinen blir dyrere

– Men vi må klare å gjøre det på en måte som gjør at familiene fortsatt har en god økonomi. Derfor har vi satset på en elbilrevolusjon, på en utskiftning av energien for lastebil- og trailertrafikk og grønn skipsfart, sier statsminister Erna Solberg.

NTB

Statsminister Erna Solberg sier Norge skal kutte utslippene sine gjennom å gå over til grønn person- og varetransport. Men bensin blir dyrere.

Norge har forpliktet seg til å halvere utslippene sine i løpet av de neste ni årene. Under tirsdagens debatt ble partilederne stilt spørsmål om hvordan de skal få til dette.

Høyre-lederen fremholdt at Norge allerede er i gang.

– Alle må regne med at vi må bidra til større kutt

– Det betyr at alle må regne med at vi må bidra til større kutt fremover. Men vi må klare å gjøre det på en måte som gjør at familiene fortsatt har en god økonomi. Derfor har vi satset på en elbilrevolusjon, på en utskiftning av energien for lastebil- og trailertrafikk og grønn skipsfart, sier Solberg.

Hun erkjenner imidlertid at bruk av veien vil bli dyrere.

– Bensin kommer til å bli dyrere, sier Solberg, uten at hun vil konkretisere hvor mye i kroner og øre.

– Men hver krone skal vi tilbakeføre til folk, sier hun.

– De som har minst, kommer til å betale prisen

Frp-leder Sylvi Listhaug svarte med å vise til at Norge står for en svært liten del av verdens utslipp samlet sett.

– Det eneste dette fører til, er at den norske befolkningen må betale mer for diesel og bensin. Jeg tror ikke folk tror på at de får igjen disse pengene. De som har minst, kommer til å betale prisen, sier Listhaug.

– Vi vil ikke piske og plage folk. Problemet de andre partilederne her har, er at de tror Norge kan redde hele verden. De opptrer som at Norge har en helt egen atmosfære, sier hun.

Hun mener Norge må begynne å telle opptak av Co₂ i skog og satse på teknologi.