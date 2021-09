Første varsel om snø og kulde: – Ta på varme klær

Mens folk i Sør-Norge kan glede seg over sensommer og temperaturer på over 25 grader, begynner høsten og vinteren å melde sin ankomst lenger nord.

– Nå er det jammen store temperaturforskjeller ute og går her. Mens Sør-Norge kan nyte det varme været utover i uka, må nordlendingene ta på varme klær, ja, kanskje til og med lue, skriver Meteorologene på Twitter.

For det ligger an til store kontraster i det langstrakte Norge de kommende dagene. Nordpå er det ventet fallende temperaturer, og helt ned mot null i høyereliggende strøk.

– Kanskje legger værgudene igjen noen snøflak

– Har høsten meldt sin ankomst? Det blir i hvert fall kaldere i hele landet fra og med fredag. Nord-Norge får de kaldeste temperaturene. Og kanskje legger værgudene igjen noen snøflak i fjellene i nord også, heter det fra Meteorologisk Institutt.

Det er langt unna den varmebølgen som store deler av Sør-Norge har opplevd i slutten av august. Lørdag ble værrekorden for antall sommerdager i juni, juli og august slått i Oslo.

Men rekorden for hele sommeren sett under ett står seg fortsatt fra 1947. Da var det hele 106 dager over 20 grader på Blindern, ifølge Meteorologisk Institutt. I 2018 var det nær tangering da til sammen 105 sommerdager hadde over 20 plussgrader.

Stor skogbrannfare i sør: – Vær forsiktig med åpen ild

Og ikke nok med at temperaturene er høye. Med manglende nedbør er skogbunnen nå så tørr i mesteparten av Sør-Norge at meteorologene har sendt ut gult farevarsel i Østfold, Akershus, Oslo, Buskerud, Vestfold, Telemark, Agder, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.

– Det er ikke ventet noe nedbør av betydning for disse områdene de neste dagene, så vær forsiktig med åpen ild, lyder advarselen på Twitter.

– Ha med deg klær som tåler en snøbyge

Spørsmålet er om nordlendingene må finne fram snøskuffa og boblejakka allerede i begynnelsen av september.

– Akkurat nå må du på de høyeste toppene da snøgrensa er på 900 meter. Den vil krype lenger ned gjennom helgen. De som har planer om å gå i fjellet bør ha med seg klær som tåler en snøbyge, sier statsmeteorolog Iselin Skjervagen til NRK.

Da er det imidlertid med snøsikkert dersom du befinner deg på Svalbard hvor sommeren nå ser ut til å være over for denne gang. Ifølge værmeldingen kan det både bli sludd og snø de neste dagene.