Mann siktet for mordbrann etter brann på Skedsmokorset

Mannskaper fra brann- og redningsetaten i arbeid med å slukke brann i et rekkehus på Skedsmokorset. Foto: Fredrik Hagen / NTB Les mer Lukk

NTB

En mann i 60-årene ble i forrige uke pågrepet og siktet for å ha startet brannen i et rekkehus på Skedsmokorset 3. august som førte til at en person døde.