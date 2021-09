Virke: – Reiselivet har behov for coronastøtte utover høsten

NTB

Reiselivet er på et betydelig lavere nivå sammenlignet med før pandemien, viser Virkes augustundersøkelse. Én av tre virksomheter står i fare for å gå konkurs.

Tallene fra Virkes medlemsundersøkelse viser at det er behov for mer hjelp til dem som fortsatt er rammet av restriksjoner. I all hovedsak gjelder dette reiselivet og luftfarten.

– Om det ikke kommer mer hjelp etter 1. oktober, vil det bety unødvendige konkurser og at mennesker som har vært permittert i lang tid, vil miste jobben, sier leder Astrid Bergmål i Virke Reiseliv.

Sommersesongen er vanligvis høysesong for bransjen, men ifølge resultatene fra august opererer én av tre virksomheter innen reiseliv på under 20 prosent kapasitet sammenlignet med før virusutbruddet. Reiselivsvirksomheter har også store likviditetsutfordringer, og mange står i fare for konkurs.

Med slike tall er det åpenbart ikke er riktig medisin å avslutte all støtte denne høsten, sier Bergmål.

– Reiserestriksjoner som krav til karantene og et reiseråd for land utenfor Europa er hovedårsaken til at reiselivsnæringen fremdeles ikke er i gang i gang. Det vil være brutalt om myndighetene nå avslutter all hjelp til reiselivsnæringen i krisens siste fase, før de har en reell mulighet til å drive som normalt. Det er derfor positivt at stadig flere partier nå tar til orde for å forlenge støtteordninger, sier hun.