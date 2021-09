NTB

Dette er blant de ventede hendelsene i dag, tirsdag 31. august.

Partilederdebatt i Bergen



Jonas Gahr Støre (Ap), Erna Solberg (H), Sylvi Listhaug (Frp), Trygve Slagsvold Vedum (Sp), Audun Lysbakken (SV), Guri Melby (V), Kjell Ingolf Ropstad (KrF), Bjørnar Moxnes (R) og Une Bastholm (MDG) møtes til partilederdebatt i TV2s studio i Media City i Bergen. Sendingen varer fra klokka 21.40 til 23.10.

Kirkebrann-tiltalt møter i lagmannsretten

I mars ble en mann i 20-årene dømt til fire år og to måneders fengsel for å ha tent på Dombås kirke 20. februar i 2020 og for å ha forsøkt å tenne på Sel kirke 19. mars samme år. Dommen er anket, og behandlingen starter i dag i Eidsivating lagmannsrett på Hamar.

Mæland til Afghanistan-møte i Brussel

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) drar i dag til Brussel for å delta i et EU-møte om situasjonen i Afghanistan. Hvordan situasjonen i Afghanistan kan påvirke EUs yttergrenser vil være del av møtet.

Fiskeriministeren besøker Barnas Sjømatrestaurant



6 barn i alderen 6 -10 år skal i dag lage middag med tre retter under Barnas Sjømatrestaurant i Tromsø. Blant gjestene som får smake, er fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H).

Barneombudets møte om digital trygghet

Hva skjer med barns digitale liv under og etter koronapandemien? Hva må foreldre vite om deling av bilder av barn? Det er blant temaene under Barneombudets høynivåmøte i dag. Stortingspresident Tone W. Trøen, stortingspolitikere og deltakere fra fem departementer møter bransjen, forskere, direktorater, tilsyn og politiet for å diskutere hvordan barn og unge kan få en tryggere digital hverdag.