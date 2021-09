Enighet i lønnsoppgjøret i Kirken

Streikende prester, diakoner, kirkemusikere og andre kirkeansatte fra hele Oslo-området var samlet til en streikemarkering utenfor Asker kirke julaften i fjor. Streiken begynte 12. desember og var over én måned senere. I årets mellomoppgjør ble partene enige rett før fristen. Foto: Fredrik Hagen / NTB

NTB

Rett før fristen ved midnatt natt til tirsdag kom partene i lønnsoppgjøret i Den norske kirke til enighet. Oppgjøret har en ramme på 2,8 prosent.

Lokale forhandlinger utsettes til 2022 for fellesrådene, men gjennomføres i år for Kirkerådet og bispedømmerådene, opplyser arbeidsgiverorganisasjonen KA.

– Vårt mål er at Den norske kirke skal være lojal mot frontfagsmodellen, som er bærebjelken i en ansvarlig lønnspolitikk. Vi er glade for at vi lyktes med det, sier forhandlingssjef Anne Cecilie Andresen.

– Vi er fornøyd med å ha oppnådd et resultat på linje med oppgjørene i sammenlignbare områder, sier Marit Solheim, andre nestleder i Delta.

Også Presteforeningen , Fagforbundet og Creo var på arbeidstakersiden i oppgjøret.