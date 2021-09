Mann skutt på Brynseng i Oslo – gjerningspersonen på frifot

NTB

Ingen er foreløpig pågrepet etter at en mann ble skutt utenfor T-banestasjonen på Brynseng øst i Oslo mandag kveld.

– De involverte løp raskt fra stedet. Det vi har falt ned på nå, er at vi jakter én gjerningsperson, sier operasjonsleder Line Skott i Oslo politidistrikt til NTB.

Ingen personer er foreløpig pågrepet i saken, skrev Oslo politidistrikt på Twitter litt før klokken 21.50.

Den fornærmede ble raskt fraktet til sykehus. Hendelsesforløpet og skadeomfanget er ukjent.

– Vi holder på å danne oss et bilde av hva som har skjedd nå. Det jeg kan si om skadene til den fornærmede, er at de er forenlige med skuddskader, sier operasjonslederen.

Er våken

Litt før klokken 21.30 mandag kveld opplyste Skott at politiet hadde kontroll på to eller tre personer som har status som vitner. Den fornærmede, en mann i starten av 20-årene, er våken og puster for egen maskin, ifølge operasjonslederen.

– Det har ikke latt seg gjøre å avhøre vedkommende ennå. Vi har en patrulje sammen med ham, men det er vanskelig å få ham i tale grunnet behandlingen han får, sier Skott til NTB.

Ifølge politiets innsatsleder Brian Skotnes ble mannen skutt i mageregionen.

Sporveien meldte klokka 21.50 at T-banetrafikken er i gang igjen, men at de reisende må regne med store forsinkelser.

Skott sier at det ikke er noen grunn til å tro at gjerningspersonen utgjør noen fare for andre.

– Ikke ut ifra de opplysningene vi har nå, sier hun til NTB.

Vitner trodde de skulle bli skutt

Et av vitnene forteller til Aftenposten at hun var nede på perrongen og ventet på T-banen på Brynseng stasjon da skyteepisoden skjedde.

– Det kom folk løpende, og så smalt to skudd. Alle ble kjemperedde på perrongen. Vi løp ned til enden av perrongen, sto i en klynge der og lurte på om vi skulle bli skutt eller ikke, sier kvinnen.

Hun forteller at det tok ti minutter før politiet kom til T-banevognen der ungdommene som hadde løpt fra stedet, var, og det var hun som meldte fra om dem til føreren av vognen.

– Jeg synes dette var skremmende, jeg ble lei meg. Det er ikke Oslo, det er ikke vår by mer, sier hun.