De siste norske soldatene har forlatt Afghanistan

NTB

Mandag kveld landet flyet med de siste norske soldatene som tjenestegjorde i Afghanistan. Dermed er 20 års tilstedeværelse i det krigsherjede landet over.

– Det er et annet Afghanistan nå enn da, så får fortsettelsen vise hvor vellykket vår tilstedeværelse har vært, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) til NTB på rullebanen på den militære delen av Gardermoen.

Rett før klokka 19.20 landet SAS-flyet med drøyt 30 norske soldater – de siste av til sammen nesten 10.000 nordmenn som har tjenestegjort i Afghanistan de siste 20 årene.

Flere endringer



De ble på svært kort varsel natt til mandag hentet i all hast fra flyplassen i Kabul, hvor de har tjenestegjort ved det norskledede feltsykehuset.

Det ble gjort flere endringer i uttrekksplanene det siste døgnet på grunn av den pågående terrortrusselen mot flyplassen.

Da den norske Hercules-maskinen landet på Hamid Karzai-flyplassen, sto den på bakken bare en halvtimes tid før det tok av igjen med resten av de norske soldatene.

Flyet tok dem til Tbilisi i Georgia før de bordet det sivile flyet og satte kursen mot Norge.

Sterke inntrykk

Om bord var spesialsoldater, helsepersonell og personell som har hatt forskjellige støttefunksjoner ved feltsykehuset, ifølge sjefen for Forsvarets sanitet, Jon Reichelt. De ble skjermet da de gikk av flyet og fikk foreløpig ikke fortelle pressen hva de har opplevd de siste ukene.

– Jeg føler meg trygg på at de har gjort en veldig god jobb og ser fram til å prate med dem selv, sa Reichelt til NTB rett etter at flyet hadde landet.

Han forteller at de som tjenestegjorde ved feltsykehuset, har vært under et voldsomt trykk, spesielt de siste dagene, etter to selvmordsangrep mot flyplassens ytre grense. En strøm av skadde har kommet inn hele tiden. Mange med skuddskader og eksplosjonsskader.

– Personellet ved feltsykehuset har høstet mye skryt – også fra amerikansk side. Det er det disse teamene er spesialtrent for å håndtere. De er slitne og har mange inntrykk de trenger å bearbeide, sier Reichelt.

Omfattende debrifing

Han vil ikke tallfeste hvor mange pasienter som er blitt behandlet ved sykehuset siden uttrekket og evakueringen startet, men anslår at det dreier seg om flere hundre. De har nok «følt på at nå ble det veldig, veldig mye», ifølge Reichelt, som mener nordmennene har jobbet praktisk talt døgnet rundt de siste dagene.

Forsvarssjefen fikk tatt en kort prat med dem etter landing og snakket blant annet om hvordan de har hatt det etter selvmordsangrepet.

– De har selvsagt fått mange sterke inntrykk siden det var mange skadde som de skulle behandle. Da kan vi bare tenke oss hvordan det var etter at en selvmordsbomber sprengte seg i lufta, sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen.

– Dette er profesjonelle folk, og de var nesten uforskammet opplagt for å si det sånn. De har tatt vare på hverandre underveis og skal få enda bedre tid nå til å snakke ut om dette, sier forsvarssjefen.

Stoler ikke på Taliban

Det gjenstår å se hvordan Afghanistan vil utvikle seg framover, mener forsvarsministeren. Han mener Taliban har større politiske ambisjoner nå og ser muligheter i bevegelsens ønske om anerkjennelse og aksept internasjonalt.

– Taliban ser på seg selv som en politisk faktor, og det gjorde de ikke for 20 år siden. I samtaler har de gitt signaler om at de er veldig annerledes nå enn det de da sto for. Enten er det et janusansikt eller et tegn på utvikling. Det kan være lov å være litt optimistisk, sier han.

– Kan vi stole på Taliban?

– Nei, det vet vi ikke ennå, sier han.

Forsvarssjefen svarer «nei, personlig stoler jeg ikke på Taliban. Det har jeg ikke noen grunn til å gjøre» på samme spørsmål.