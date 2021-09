Rødt nivå på Asker-skole

NTB

Det er innført rødt tiltaksnivå ved Asker videregående skole etter et større smitteutbrudd.

Siden 24. august er det påvist smitte hos 33 elever i 1. og 2. klasse ved Asker videregående skole, skriver TV 2.

– På grunn av det pågående smitteutbruddet anbefaler kommunelegen, i samråd med FHI, rødt tiltaksnivå ved Asker videregående skole, foreløpig fra og med tirsdag 31. august til og med 14. september, skriver skolen på sine hjemmesider.

I praksis innebærer rødt nivå at elevene på de to trinnene ikke skal møte på skolen, men ha digital hjemmeundervisning. Elever som mener de har et særskilt behov for fysisk oppmøte på skolen, kan søke om dette, skriver Budstikka.

For å fange opp mulig smitte anbefaler skolen at alle elever i 1. og 2. klasse tester seg hjemme to dager i uken.