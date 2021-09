Teknisk feil sørger for drop-in-timer i Oslo

NTB

Oslo kommune tilbyr nå drop-in-timer for coronatesting. Det skjer etter at en systemfeil har gjort det umulig å bestille coronatest på Oslo kommunes hjemmeside.

– Jeg forstår at dette er frustrerende for innbyggerne våre, og vi jobber med å nøste opp i køene som har blitt skapt i løpet av tiden systemet for testbestilling har vært nede, sier leder for TISK-strategien i Oslo kommune, Elisabeth Vennevold, i en pressemelding.

Systemfeilen i kommunen har ført til økt trykk på testtilbudet. Kommunen oppfordrer nå alle som har behov for coronatest mandag, til å møte opp til drop-in på testsentrene.

Tirsdag formiddag vil det igjen være mulig å bestille test via skjema, i tillegg til at det vil være drop-in-tilbud.

Kommunikasjonsavdelingen opplyste mandag morgen at det så ut til at det var problemer med flere IT-systemer i Oslo kommune, og at det ble jobbet med å rette feilen.