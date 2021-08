Espen Nakstad: R-tallet den siste uka ligger på rundt 2

NTB

R-tallet den siste uka er i praksis på 2, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad om de stigende smittetallene i Norge.

Det siste døgnet ble det registrert 907 coronasmittede i Norge. I snitt er det den siste uken registrert 1.173 coronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 620, så trenden er stigende.

– Vi er oppe i rundt 10.000 smittede per uke, som er registrert. R-tallet er i praksis på rundt 2, og ikke 1,1 som det er modulert, hvis vi ser på tallene for den siste uka, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til NRK.

Smittetallet, eller R-tallet, sier hvor mange en smittet person smitter videre.

– Vi har et veldig smittsomt virus, mer smittsomt enn det vi hadde før. Vi har mye normalkontakt, og vi er ikke ferdig med vaksinering. Det er kanskje de tre hovedforklaringene på hvorfor det er som det er, sier Nakstad.

Han sier at deltaviruset, som nå er totalt dominerende i Norge, smitter raskere – kanskje allerede etter dag to etter at du er smittet. I tillegg er det vesentlig flere viruspartikler man skiller ut, sammenlignet med de gamle virusvariantene.

Nakstad sier at det å være vaksinert med to doser, er viktig for å begrense smittespredning i Norge.

Ifølge oppdaterte tall fra Folkehelseinstituttet (FHI) natt til mandag har 3.005.069 nordmenn nå fått dose to av coronavaksinen. 3.849.843 har fått første dose, viser tallene.