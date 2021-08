359 coronasmittede i Trondheim i helgen – starter massetesting av studenter tirsdag

NTB

De fleste av helgens 359 nye smittetilfeller i Trondheim er blant studentene. Tirsdag skal kommunen masseteste 35.000 studenter.

Trondheim kommune opplyser mandag at 118 av tilfellene ble registrert fredag, mens 105 ble registrert smittet lørdag. Søndag ble registrert hele 136 nye smittetilfeller.

De aller fleste av de nye smittede er født mellom 1996 og 2002. 93 av tilfellene registrert fredag, tilhører denne aldersgruppen, mens tallene for lørdag og søndag er 86 og 102.

Kommunedirektør Morten Wolden sier til Nidaros at smitten i stor grad er avgrenset til NTNU og at over 40 studieretninger på universitetet er berørt. Tirsdag starter kommunen i samarbeid med NTNU massetesting av 35.000 studenter.

– Vi er spent på hva en massetesting av 35.000 studenter vil gi av positive prøver. Vi må være sikker på at vi har kapasitet til å ta imot det på smittesporing og ha nok isolasjonsplasser. Nå har vi godt over 200 på isolasjonshotell, men det grunn til å tro at vi trenger flere plasser, sier Wolden.

Adressevisen skriver at skolen på sitt intranett ber ansatte og studenter om å være ekstra forsiktige og nøye følge med smittevernreglene. Universitetet gjentar anbefalingen om å avlyse eller utsette sosiale arrangementer der det er stor risiko for smittespredning.