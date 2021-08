NTB

Dette er blant de ventede hendelsene i dag, mandag 30. august.

Sikkerhetsrådet har møte om Afghanistan

FNs sikkerhetsråd samles for å diskutere situasjonen i Afghanistan. Det er bare de fem faste medlemmene av sikkerhetsrådet som møtes – Frankrike, Storbritannia, USA, Russland og Kina. Frankrike og Storbritannia vil oppfordre FN til å opprette en sikker sone i Kabul for å beskytte humanitære operasjoner, ifølge Frankrikes president Emmanuel Macron.

Hospitsdrapene i Bergen for retten

Tre menn på 58, 34 og 24 år står tiltalt for dobbeltdrapet på hospitset i Møllendalsveien i Bergen i januar 2020 der en 42-årig mann og 29-årig kvinne ble knivstukket til døde. Bergen tingrett har satt av en måned til rettsforhandlingene, og de ventes avsluttet 29. september. Påtalemyndigheten har varslet at de vil legge ned påstand om 21 års forvaring for den hovedtiltalte.

Biden møter Ukrainas president

USAs president Joe Biden tar imot den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj i Det hvite hus. Det er ventet at den mye omdiskuterte gassledningen Nord Stream 2, som skal frakte russisk gass til Europa via Tyskland, blir et tema. Zelenskyj har tidligere kalt ledningen for «et farlig våpen for hele Europa».

Estlands nasjonalforsamling velger ny president

Det er bare én kandidat til presidentembetet i Estland, noe som aldri har skjedd før i landets historie. Nåværende president Kersti Kaljulaids femårsperiode går ut 10. oktober, og den eneste kandidaten til å ta over er direktøren for Estlands nasjonalmuseum, Alar Karis.

Medaljejakt i Paralympics

Ann Cathrin Lübbe og Jens Lasse Dokkan skal kjempe om medaljer i dressurridning i Paralympics. Dersom de gjør det godt nok innledningsvis og blir blant de åtte beste, skal de to i finale i individuell fristil klokken 11 norsk tid.