Helsesjefen i Stavanger kritisk til tempoet i gjenåpningen

NTB

Helsesjef Runar Johannesen i Stavanger kommune mener gjenåpningen av Norge går for fort, og at det er uunngåelig at flere blir alvorlig syke av koronaviruset.