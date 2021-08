Israel åpner for tredje dose til alle over tolv år – FHI følger nøye med

– Etter vår vurdering er det fortsatt ikke sikre holdepunkter for at vaksinebeskyttelse mot sykdom svekkes så raskt at det nå er nødvendig med noen tredje dose i Norge, sier overlege Preben Aavitsland i FHI.

NTB

Israel åpner for en tredje vaksinedose til alle over tolv år i kampen mot deltasmitten. FHI sier det ikke er sikre holdepunkter for at det er nødvendig.