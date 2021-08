Kirkens Nødhjelp om Afghanistan: Må ikke bli et nytt Syria

NTB

Kirkens Nødhjelp frykter for sivilbefolkningen i Afghanistan og mener Norge må være en pådriver for at situasjonen ikke skal ende som i Syria.

– Afghanistan må ikke bli et nytt Syria der sivilbefolkningen igjen blir uskyldige ofre i et storpolitisk maktspill, sier generalsekretær i Kirkens Nødhjelp, Dagfinn Høybråten.

Han mener Norge og verdenssamfunnet må stå opp for Afghanistan og hjelpe de sivile, som er i en helt prekær humanitær situasjon. Siden Taliban tok over makten i landet, er situasjonen i landet anspent, og mange lever i frykt for det nye regimet. FN ansår at rundt 18 millioner afghanere nå har behov for hjelp – noe som svarer til omtrent halvparten av befolkningen.

– Vi ser allerede at bistandsmidler og internasjonal økonomisk hjelp begynner å bli satt på hold. Det kan raskt få katastrofale følger. Nå må verdenssamfunnet sørge for å få hjelpen fram. Uansett hvor uavklart situasjonen er, kan vi ikke snu ryggen til det afghanske folket nå, sier Høybråten.

Han legger til:

– Norge bør være en pådriver for at det internasjonale samfunnet nå ikke begraver seg i et politisk maktspill som forhindrer at livsnødvendig hjelp kommer fram til en utpint sivilbefolkning.