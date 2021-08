316 nye coronasmittede personer registrert i Oslo siste døgn

NTB

Det er registrert 316 nye coronasmittede i Oslo siste døgn. Det er nesten tre ganger så mange som samme dag i forrige uke da tallet var 109.

De to siste ukene er det i snitt blitt registrert 198 smittede per dag i hovedstaden.

Smitten sprer seg raskest i de yngste aldersgruppene. Hele 72 prosent av de nesten 3.000 som er registrert coronasmittet i Oslo de siste 14 dagene, er i aldersgruppen opp til 29 år.

Nordre Aker bydel topper smittestatistikken med et smittetrykk på 707 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene. Her ble det registrert hele 48 nye smittede siste døgn. Deretter følger bydelene Alna med 641 og Stovner med 606.

Smitten er lavest i Vestre Aker, Sagene og Ullern, der nivået er om lagt det halve av de tre bydelene med flest coronasmittede.

Smitten i Oslo er nå jevnere fordelt mellom bydelene enn under den forrige smittetoppen i vår da de hardest rammede bydelene kunne ha et smittenivå som var fem ganger høyere enn bydelene som lå lavest på smittestatistikken.

Totalt er 42.354 Oslo-borgere registrert smittet siden mars i fjor.