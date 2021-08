Flertall for å tvinge regjeringen til å forlenge permitterings- og dagpengeordningene

Rødt-leder Bjørnar Moxnes uttalte fredag at stortingsflertallet umiddelbart må gripe inn og sikre forlengelse av permitterings- og dagpengeordningene.

NTB

Før valget vil et stortingsflertall overkjøre regjeringen og sørge for en forlengelse av ordningene for permitterte under pandemien før de går ut 1. oktober.