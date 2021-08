Andel positive tester tidoblet på grensa

NTB

For to uker siden ble 17.000 reisende coronatestet på Svinesund. Forrige uke ble 7.000 personer testet, men samtidig har andelen positive tester gått opp.

– Antallet tester har gått vesentlig ned, men samtidig har andelen positive tester gått i taket, sier leder Jostein Stø for teststasjonen på Svinesund til P4.

I starten av juli testet 0,04 prosent positivt på grensa. I begynnelsen av august var tallet oppe i 0,6 prosent.

Folkehelseinstituttet (FHI) mener disse tallene er som ventet.

– Dette er et uttrykk for at grensekontrollen fungerer, og at det er mange som har vært ute på reise og fått med seg smitte hjem, sier fagdirektør Frode Forland i FHI.

Selv om det er færre som reiser over grensa, gjør økningen i antallet coronasmittede arbeidet på teststasjonen mer krevende.

– Det fører til en del ekstra jobb. Vi må varsle smittesporere og ordne med isolasjon, sier Stø.