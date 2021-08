Oppvaskmøte mellom Elkjøp og LO

Elkjøp har fått kritikk etter at E24 skrev at ansatte i fagorganiserte varehus ikke får delta i kjedens månedlige bonusordning. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB Les mer Lukk

Elkjøp og LO møttes til et to timer langt oppvaskmøte fredag. Bakgrunnen for møtet var at ansatte i bedriften ikke får månedsbonus hvis de fagorganiserer seg.