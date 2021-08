To ulike vaksinedoser kan gi innreisekarantene for nordmenn

NTB

Får du Pfizer på dose 1 og Moderna på dose 2? Da regnes du ikke som fullvaksinert i land som Storbritannia, USA og Tyskland.

Rundt 78.000 nordmenn har fått to vaksinedoser fra ulike produsenter. I Storbritannia må disse i karantene dersom Norge ikke er grønt på smittekartet deres. Skal noen av dem reise inn i Tyskland, må de avlegge negativ test. USA har innreisenekt for nordmenn uavhengig av vaksinetype. Skulle de åpne for vaksinerte, kan det bli et problem om du har blandet doser, skriver Aftenposten.

Storbritannia har selv valgt å kombinere de to mRNA-vaksinene. Det har også Canada og mange andre EU-land. Nå klør Folkehelseinstituttet (FHI) seg i hodet av britenes beslutning.

– Vi kjenner ikke til vaksinefaglige grunner til ikke å godkjenne dette. Norske myndigheter er i kontakt med Storbritannia for å finne en løsning på denne situasjonen, sier FHIs Geir Bukholm, som leder coronavaksinearbeidet i FHI.

– Om vi ikke kombinerte vaksiner, ville det forsinket vaksineringen i Norge med minst to-tre uker, sier Bukholm.