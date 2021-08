NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til lørdag 28. august.

USA angriper IS-K-mål i Afghanistan

USA har rettet et droneangrep mot et IS-K-mål i Nangarhar-provinsen i Afghanistan. Angrepet er et første gjengjeldelsesangrep etter terrorangrepet midt i folkemengden ved flyplassen i Kabul torsdag.

Ifølge Pentagon er det en mann som var involvert i planlegging av angrep på amerikanske styrker for IS-K, som er drept i angrepet. Pentagon-talsmann Bill Urban mener at ingen sivile ble drept.

President Joe Biden lovet i en TV-tale fra Det hvite hus å finne og forfølge dem som sto bak selvmordsangrepet.

1.552 nye koronasmittede registrert siste døgn - 398 i Oslo

Det siste døgnet er det registrert 1.552 koronasmittede i Norge. Det er 832 flere enn samme dag i forrige uke og tredje dag på rad med smitterekord i Norge under pandemien. Torsdag ble det registrert 1.415 koronasmittede i Norge og onsdag var tallet 1.294.

I Oslo ble det registrert 398 nye koronasmittede i Oslo siste døgn. Det er 211 flere enn samme dag forrige uke. Fredag var 60 koronapasienter innlagt på sykehus her i landet. Det var fem færre enn dagen før.

USA med ny advarsel i Kabul

USAs ambassade i Kabul utstedte tidlig lørdag en ny sikkerhetsadvarsel til amerikanske borgere ved flyplassen i Kabul.

Alle amerikanere ved fire av flyplassens porter må straks komme seg bort fra portene, heter det, og rådet om ikke å reise til flyplassen blir videreført.

Allerede fredag ettermiddag sa Pentagon-talsmann John Kirby at de hadde etterretning som tydet på at et nytt angrep ved flyplassen kunne være i emning etter bombeangrepet torsdag, der opp imot 170 mennesker, inkludert 13 amerikanske soldater, ble drept.

Mann døde i drukningsulykke i Valdres

En mann i begynnelsen av 70-årene mistet livet i en drukningsulykke i vannet Vangsmjøse i Vang i Valdres.

Politiet og nødetatene fikk melding om hendelsen klokken 23.20 fredag kveld.

– Forbipasserende varslet om ulykken, og mannen ble raskt dratt opp av vannet. Det ble igangsatt livreddende førstehjelp, men livet hans sto ikke til å redde, sier operasjonsleder Bård Einar Hoft i Innlandet politidistrikt til NTB.

Uvanlig økning av kontantmengden i Norge i fjor

Kontanter i omløp har vist en jevn og fallende trend i 15 år. Men Norges Bank registrerte en uvandlig økning i kontantmengden etter at koronapandemien brøt løs.

Fra mars i fjor begynte kontantmengden å øke, og veksten fortsatte helt fram til utgangen av juli. Da var kontantmengden på 42,5 milliarder kroner. Man må helt tilbake til september 2018 for å finne en måned med like stor kontantmengde.