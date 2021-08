398 nye koronasmittede personer registrert i Oslo siste døgn

Smittetallene i Oslo er for tiden høyest her i Nordre Aker bydel. Totalt er 42.040 Oslo-borgere registrert koronasmittet siden mars i fjor. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

NTB

Det er registrert 398 nye koronasmittede i Oslo siste døgn. Det er 211 flere enn samme dag forrige uke.

De siste to ukene er det i snitt registrert 177 smittede per dag i hovedstaden. Smittetoppen i Oslo ble nådd 16. mars i år med 492 nye tilfeller på ett døgn.

Smitten stiger over hele Oslo, men nå er smittetallene høyest i Nordre Aker bydel, som har et smittetrykk på 628 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene. Det ble registrert hele 57 nye smittede i bydelen det siste døgnet.

Deretter følger bydelene Alna og Stovner. Smittetallene er lavest i bydelene Sagene, Vestre Aker og Ullern.